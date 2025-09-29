Treni ad alta velocità tra le capitali europee | ecco il progetto per collegare più città in meno ore

Durante l’ottava Conferenza ITC2025 sulle infrastrutture e i trasporti, svoltasi ad Atene dal 22 al 24 settembre 2025, la Comunità delle imprese ferroviarie e infrastrutturali europee (CER), ha svelato il progetto della nuova Rete ferroviaria europea ad alta velocità, pensata per trasformare completamente il modo di muoversi tra le principali capitali e città del continente. Immaginate di partire da Roma e arrivare a Berlino in poche ore, oppure da Madrid a Milano con un solo cambio in Francia: tutto questo potrebbe diventare realtà grazie a più di 49.400 chilometri di linee dedicate e treni capaci di raggiungere i 250-350 kmh. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

