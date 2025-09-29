Treni ad alta velocità tra le capitali europee | ecco il progetto per collegare più città in meno ore
Durante l’ottava Conferenza ITC2025 sulle infrastrutture e i trasporti, svoltasi ad Atene dal 22 al 24 settembre 2025, la Comunità delle imprese ferroviarie e infrastrutturali europee (CER), ha svelato il progetto della nuova Rete ferroviaria europea ad alta velocità, pensata per trasformare completamente il modo di muoversi tra le principali capitali e città del continente. Immaginate di partire da Roma e arrivare a Berlino in poche ore, oppure da Madrid a Milano con un solo cambio in Francia: tutto questo potrebbe diventare realtà grazie a più di 49.400 chilometri di linee dedicate e treni capaci di raggiungere i 250-350 kmh. 🔗 Leggi su Quotidiano.net
Treni ad alta velocità tra le capitali europee: ecco il progetto per collegare più città in meno ore - L’Europa punta sui treni ad alta velocità: entro il 2030 capitali e grandi città collegate in poche ore, più rapide, sostenibili e comode dell’aereo ... Secondo msn.com
Al via il progetto di treni ad alta velocità per raggiungere le capitali europee - Il Piano proposto dal CER dovrebbe essere adottato dalla Commissione Europea per il Trasporto e il Turismo Sostenibile. Si legge su msn.com