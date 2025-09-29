Tregua a Gaza Netanyahu da Trump Il piano in 21 punti

In corso il vertice tra Stati Uniti e Israele per la tregua a Gaza. Netanyahu è alla Casa Bianca. Servizio di Alessandra Buzzetti TG2000. 🔗 Leggi su Tv2000.it

La tregua a Gaza primo passo per restituire un’anima a Israele

Netanyahu alla Casa Bianca, l'incontro a cena con Trump | Il premier israeliano: "Ho candidato il presidente Usa al Nobel per la pace" | Il tycoon: "Hamas vuole la tregua a Gaza"

Netanyahu, dopo la tregua torneremo ad assediare Gaza

tregua gaza netanyahu trumpTrump accoglie Netanyahu alla Casa Bianca: «Molto fiducioso di raggiungere l'accordo a Gaza» - Il premier israeliano Banjamin Netanyahu e' arrivato alla Casa Bianca, accolto da Donald Trump. Segnala ilmessaggero.it

Gaza, il giorno decisivo. Netanyahu da Trump, ma "modifiche sensibili al piano di pace". Tregua ancora lontana? - Donald Trump, il premier israeliano Benjamin Netanyahu e il premier del Qatar, Mohammed bin Abdulrahman bin Jassim Al Thani, hanno parlato di "una proposta per porre fine alla guerra a Gaza, delle ... affaritaliani.it scrive

