Tre notti critiche | rampe Teramo Est chiuse per controlli alla galleria Cartecchio

Per tre notti consecutive, le rampe di accesso a Teramo Est saranno chiuse dalle 22:00 alle 06:00 per controlli alla galleria Cartecchio. Durante questo periodo, gli automobilisti sono invitati a seguire percorsi alternativi attraverso le rotatorie di Viale Europa. Si consiglia di pianificare gli spostamenti in anticipo per evitare disagi durante le chiusure notturne.

Teramo - Dalle ore 22:00 fino alle 06:00, gli automobilisti dovranno seguire percorsi alternativi usando le rotatorie di Viale Europa a causa delle chiusure notturne. La concessionaria Strada dei Parchi ha reso noto che, in tre notti consecutive (29-30 settembre, 30 settembre-1 ottobre e 1-2 ottobre 2025), lo svincolo di Teramo Est sarà completamente chiuso per l’effettuazione di verifiche periodiche nella galleria Cartecchio. Le interruzioni si svolgeranno tra le ore 22:00 e le 06:00 del giorno seguente. In particolare, sarà inibito il transito sulle rampe di accesso alla città di Teramo da A24 e SS 80 Teramo-Mare, nonché sulla rampa che conduce all’autostrada A24 (direzione L’AquilaA25Roma e Teramo-Mare), per i veicoli in arrivo da Giulianova. 🔗 Leggi su Abruzzo24ore.tv

