Travolto davanti all’ospedale | muore parcheggiatore automobilista accusato di omicidio stradale

Abruzzo24ore.tv | 29 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Pescara - Il 65enne, noto in zona come parcheggiatore abusivo, è morto dopo due giorni di agonia in Rianimazione. L’automobilista è ora indagato per omicidio stradale. È morto sabato 27 settembre il parcheggiatore abusivo investito due giorni prima davanti allospedale Santo Spirito, in via Monte Faito. L’uomo, 65 anni, era stato travolto intorno alle 7:30 da un’automobile mentre si trovava nei pressi dell’ingresso del nosocomio, un’area che frequentava abitualmente per svolgere attività di parcheggiatore non autorizzato. Alla guida del veicolo, una Audi A3, c’era un 27enne diretto al lavoro. L’impatto è stato violento e ha provocato al 65enne gravi traumi cranici. 🔗 Leggi su Abruzzo24ore.tv

travolto davanti all8217ospedale muore parcheggiatore automobilista accusato di omicidio stradale

© Abruzzo24ore.tv - Travolto davanti all’ospedale: muore parcheggiatore, automobilista accusato di omicidio stradale

In questa notizia si parla di: travolto - davanti

31enne travolto da un auto davanti a tutti: è dramma

Altra tragedia sul lavoro, Franco travolto e ucciso davanti a tutti. È successo in pochi secondi

Tragedia sull’A21: Muore Giuseppe Criscenzo, travolto davanti alla moglie e alla figlia

Cerca Video su questo argomento: Travolto Davanti All8217ospedale Muore