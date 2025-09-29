Travolto davanti all’ospedale | muore parcheggiatore automobilista accusato di omicidio stradale

Pescara - Il 65enne, noto in zona come parcheggiatore abusivo, è morto dopo due giorni di agonia in Rianimazione. L’automobilista è ora indagato per omicidio stradale. È morto sabato 27 settembre il parcheggiatore abusivo investito due giorni prima davanti all’ospedale Santo Spirito, in via Monte Faito. L’uomo, 65 anni, era stato travolto intorno alle 7:30 da un’automobile mentre si trovava nei pressi dell’ingresso del nosocomio, un’area che frequentava abitualmente per svolgere attività di parcheggiatore non autorizzato. Alla guida del veicolo, una Audi A3, c’era un 27enne diretto al lavoro. L’impatto è stato violento e ha provocato al 65enne gravi traumi cranici. 🔗 Leggi su Abruzzo24ore.tv

