Un uomo di 65 anni, noto come parcheggiatore abusivo a Pescara, è deceduto dopo due giorni di ricovero in Rianimazione. L’incidente, avvenuto davanti a un ospedale, ha coinvolto un automobilista sotto accusa di omicidio stradale. La vicenda solleva ancora una volta il tema della sicurezza e delle responsabilità sulle strade.

Pescara - Il 65enne, noto in zona come parcheggiatore abusivo, è morto dopo due giorni di agonia in Rianimazione. L’automobilista è ora indagato per omicidio stradale. È morto sabato 27 settembre il parcheggiatore abusivo investito due giorni prima davanti all’ospedale Santo Spirito, in via Monte Faito. L’uomo, 65 anni, era stato travolto intorno alle 7:30 da un’automobile mentre si trovava nei pressi dell’ingresso del nosocomio, un’area che frequentava abitualmente per svolgere attività di parcheggiatore non autorizzato. Alla guida del veicolo, una Audi A3, c’era un 27enne diretto al lavoro. L’impatto è stato violento e ha provocato al 65enne gravi traumi cranici. 🔗 Leggi su Abruzzo24ore.tv

© Abruzzo24ore.tv - Travolto davanti all’ospedale: muore parcheggiatore, automobilista accusato di omicidio stradale

Leggi anche: Travolto davanti all’ospedale: muore parcheggiatore, automobilista accusato di omicidio stradale

Leggi anche: Travolto davanti all’ospedale: muore parcheggiatore, automobilista accusato di omicidio stradale

Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati.

Muore travolto da un treno a Imola davanti a una 16enne colta da malore - Un giovane di 25 anni, originario del Bangladesh, ha perso la vita dopo essere stato investito da un treno regionale ... ilrestodelcarlino.it

Imola, muore a 25 anni travolto dal treno davanti a una 16enne che ha un malore in stazione - L'incidente è avvenuto verso le 19 di venerdì 12 dicembre a circa 500 metri dalla stazione della cittadina ... corrieredibologna.corriere.it

Escursionista viene travolto da una valanga: muore davanti agli occhi della moglie - facebook.com facebook

Valanga in Alto Adige, muore travolto dalla neve davanti alla moglie. L'incidente in valle Aurina x.com