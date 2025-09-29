Travolto da auto pirata mentre porta a spasso il cane 60enne muore nell’Aretino

(Adnkronos) – Travolto e ucciso da un’auto pirata mentre portava a spasso il cane: è morto così, nella serata di oggi, un uomo di 60 anni nei pressi dell’incrocio tra la Strada Regionale 71 e via Fosse Ardeatine a Terontola, frazione del comune di Cortona (Arezzo). Deceduto anche l'animale. L'auto coinvolta si è data alla . Nessun post correlato. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it

