Travolto da auto pirata mentre porta a spasso il cane 60enne muore nell’Aretino

Travolto e ucciso da un'auto pirata mentre portava a spasso il cane: è morto così, nella serata di oggi, un uomo di 60 anni nei pressi dell'incrocio tra la Strada Regionale 71 e via Fosse Ardeatine a Terontola, frazione del comune di Cortona (Arezzo). Deceduto anche l'animale. L'auto coinvolta si è data alla .