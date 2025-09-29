Trasporto scolastico rimborso degli abbonamenti per gli alunni della scuola ‘Niccolò Pisano’ di Marina di Pisa

Pisatoday.it | 29 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Anche per l’anno scolastico 20252026 il Comune di Pisa ha pubblicato il bando per il rimborso degli abbonamenti al trasporto pubblico locale destinato agli alunni della scuola secondaria di primo grado ‘Niccolò Pisano’ di Marina di Pisa. Gli alunni, per la durata dei lavori di ricostruzione. 🔗 Leggi su Pisatoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: trasporto - scolastico

Trasporto scolastico, cambiano le corse dell’autobus: si passa da quattro a tre linee

Montenero, la protesta dei genitori delle Carducci: "Lezioni al via ma senza trasporto scolastico, per noi gravi disagi"

Trasporto scolastico: oltre 2 milioni di euro dalla Regione Emilia-Romagna ai Comuni

Scuola 'N. Pisano' a Marina di Pisa: bando per il rimborso degli abbonamenti del trasporto pubblico - Anche per l’anno scolastico 2025/2026 il Comune di Pisa ha pubblicato il bando per il rimborso degli abbonamenti al trasporto pubblico locale destinato ... Come scrive gonews.it

trasporto scolastico rimborso abbonamentiRimborso abbonamenti TUA per studenti di Città Sant’Angelo AS 2025/26 - Anche quest’anno l’Amministrazione Comunale di Città Sant’Angelo mette a disposizione degli studenti dell’istituto Bertrando ... Segnala abruzzonews.eu

Cerca Video su questo argomento: Trasporto Scolastico Rimborso Abbonamenti