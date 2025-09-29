Trasporto scolastico rimborso degli abbonamenti per gli alunni della scuola ‘Niccolò Pisano’ di Marina di Pisa
Anche per l’anno scolastico 20252026 il Comune di Pisa ha pubblicato il bando per il rimborso degli abbonamenti al trasporto pubblico locale destinato agli alunni della scuola secondaria di primo grado ‘Niccolò Pisano’ di Marina di Pisa. Gli alunni, per la durata dei lavori di ricostruzione. 🔗 Leggi su Pisatoday.it
