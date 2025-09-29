Trasporto merci nazionale | il 14% passa dai porti siciliani

CON 68,7 MILIONI di tonnellate di merci movimentate nel 2024 (+4%), i porti siciliani rappresentano il 14% della quota di mercato nazionale e il 74% delle merci prodotte nell’Isola viaggia via mare. L’import-export vale 29,2 miliardi, di cui 11,9 miliardi importati (Medio Oriente, Nord Africa e Cina i principali fornitori) e 9,6 miliardi esportati maggiormente verso Ue a 27, Paesi europei non Ue e Nord Africa. A fotografare la situazione c’è il report presentato a Palermo da Alessandro Panaro (nella foto in basso), Head of Maritime&Energy del centro studi Srm di Napoli collegato a Intesa Sanpaolo, intervenuto al convegno sulle prospettive dei porti siciliani organizzato da Unioncamere Sicilia, Uniontrasporti e Assonautica Sicilia. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Trasporto merci nazionale: il 14% passa dai porti siciliani

In questa notizia si parla di: trasporto - merci

