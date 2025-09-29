Trasporti | sospesa circolazione linea 1 della metropolitana di Napoli

Tempo di lettura: < 1 minuto Un lunedì nero per i trasporti in città. A causa di un problema tecnico la circolazione sulla linea 1 della metropolitana è stata sospesa sull’intera tratta. Gravi i disagi per i viaggiatori. E sempre oggi per lavori di ripristino della galleria nella tratta Garibaldi-Centro Direzionale, anticipa la chiusura. Ultime corse da Piscinola alle 20,48 e dal Centro Direzionale alle 21,16. Sulla linea 6 la circolazione è attiva sulla tratta Mostra-Chiaia e viceversa. Immagine di repertorio L'articolo proviene da Anteprima24. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

