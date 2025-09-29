Trasporti consegnati da Trenitalia altri due treni elettrici
“La flotta regionale si arricchisce di due nuovissimi treni elettrici ecologici per migliorare la mobilità nell'Isola, raggiungendo in tutto il numero di cento convogli che rendono la nostra isola prima d'Italia per numero di treni regionali”. Lo ha detto l'assessore alle Infrastrutture e alla. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it
