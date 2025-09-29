Trapianto di cornea oltre 8.500 pazienti ritrovano la vista

Tv2000.it | 29 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Nell’ultimo anno, in Italia, più di 8.500 pazienti hanno ritrovato la vista grazie a un trapianto di cornea. Servizio di Antonella Mazza Teruel TG2000. 🔗 Leggi su Tv2000.it

