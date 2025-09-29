MONDO. In un mondo sempre più segnato da eventi climatici estremi, tensioni geopolitiche sull’energia e incertezza economica, la Cina sta prendendo il comando della transizione verde. E lo sta facendo con una velocità e una determinazione che lasciano poco spazio a interpretazioni. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

© Ecodibergamo.it - Transizione verde, Cina al comando e noi deboli