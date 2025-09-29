Trani perla delle Puglie | viaggio nel centro storico al tramonto
Sabato 04 ottobre– ore 18.30Un suggestivo itinerario serale tra i vicoli e le piazze del centro storico di Trani. Ammireremo dall’esterno la splendida Cattedrale di San Nicola Pellegrino, regina delle chiese romaniche di Puglia che. 🔗 Leggi su Baritoday.it
In questa notizia si parla di: trani - perla
Trani, perla delle Puglie: viaggio nel centro storico al tramonto
Trani, perla delle Puglie: viaggio nel centro storico al tramonto
Sabato 04 ottobre– ore 18.30 Trani, perla delle Puglie: viaggio nel centro storico al tramonto Un suggestivo itinerario serale tra i vicoli e le piazze del centro storico di Trani. Ammireremo dall’esterno la splendida Cattedrale di San Nicola Pellegrino, regina - facebook.com Vai su Facebook
PUGLIA Trani: storia, mare e tradizione nella perla dell’Adriatico - Tra vicoli lastricati e palazzi nobiliari, il centro storico racconta la lunga storia della città, dalle origini medievali al Rinascimento. Riporta statoquotidiano.it