Firenze, 29 settembre 2025 - Vanno avanti i lavori della linea tranviaria per Bagno a Ripoli. Da oggi 29 settembre, si legge in una nota di Palazzo Vecchio, è in programma la realizzazione del tratto della nuova maxi-conduttura dell’acquedotto in corrispondenza del Ponte San Niccolò. Si tratta del collegamento tra le due tubazioni in corso di realizzazione su lungarno Pecori Giraldi e lungarno del Tempio. L’intervento sarà articolato in fasi con restringimenti e traslazioni delle corsie in modo da consentire sempre il transito ai veicoli provenienti dal ponte e diretti su viale Amendola e lungarno del Tempio. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Tramvia, al via lavori per il maxitubo dell'acquedotto sui lungarni