Tramvia al via lavori per il maxitubo dell' acquedotto sui lungarni
Firenze, 29 settembre 2025 - Vanno avanti i lavori della linea tranviaria per Bagno a Ripoli. Da oggi 29 settembre, si legge in una nota di Palazzo Vecchio, è in programma la realizzazione del tratto della nuova maxi-conduttura dell’acquedotto in corrispondenza del Ponte San Niccolò. Si tratta del collegamento tra le due tubazioni in corso di realizzazione su lungarno Pecori Giraldi e lungarno del Tempio. L’intervento sarà articolato in fasi con restringimenti e traslazioni delle corsie in modo da consentire sempre il transito ai veicoli provenienti dal ponte e diretti su viale Amendola e lungarno del Tempio. 🔗 Leggi su Lanazione.it
In questa notizia si parla di: tramvia - lavori
Lavori alla tramvia, il Comune alza la voce: “Aumentare il numero delle navette”
Lavori sui binari della tramvia, Giorgio: “Necessari più bus per il servizio sostitutivo”
Firenze: code e traffico caos per i lavori alla tramvia. Tozzi: “Situazione drammatica”
Tramvia Firenze, via ai lavori all’altezza del ponte S.Niccolò https://www.controradio.it/tramvia-firenze-via-ai-lavori-allaltezza-del-ponte-s-niccolo/ #controradionews - facebook.com Vai su Facebook
?Linea 3 Tramvia, Libertà - Bagno a Ripoli: proseguono i lavori per la realizzazione della linea tranviaria per Bagno a Ripoli Info e aggiornamenti: https://comune.firenze.it/novita/notizie/linea-3-tramvia-liberta-bagno-ripoli… #TramviaFi #UniamolaCittà #tr - X Vai su X
Tramvia, al via lavori per il maxitubo dell'acquedotto sui lungarni - Si tratta del collegamento tra le due tubazioni in corso di realizzazione tra lungarno Pecori Giraldi e lungarno del Tempio. Scrive lanazione.it
Tramvia, lavori per il collegamento del maxitubo dell’acquedotto tra i lungarni Pecori Giraldi e del Tempio - Si tratta del collegamento tra le due tubazioni in corso di realizzazione su lungarno Pecori Giraldi e lungarno del Tempio. Secondo 055firenze.it