Tragico schianto tra un furgone e un pullman di turisti in A1 | muore un 40enne
Verso le ore 10 di lunedì 29 settembre si è verificato un incidente mortale lungo l'autostrada A1, all'altezza del casello di Reggio Emilia. Per cause in corso di accertamento un furgone e un autobus, che stavano procedendo entrambi in direzione Parma, sono venuti a contatto. La vittima è un. 🔗 Leggi su Parmatoday.it
Incidente in A1 oggi Reggio Emilia: furgone tampona pullman di turisti, bolognese muore a 40 anni. Due i feriti - Reggio Emilia, 29 settembre 2025 – Incidente mortale in A1 questa mattina poco prima delle 10: u n furgone ha tamponato un pullman di turisti circa 200 metri prima del casello di Reggio Emilia. Secondo msn.com
Incidente Reggio Emilia, furgone tampona pullman di turisti francesi in autostrada: «Un morto e due feriti» - A perdere la vita è stato l'autista del furgone, un 40enne della provincia di Bologna: a bordo del bus turistico c'erano cinquanta passeggeri ... Come scrive corrieredibologna.corriere.it