Tragico schianto tra un furgone e un pullman di turisti in A1 | muore un 40enne

Verso le ore 10 di lunedì 29 settembre si è verificato un incidente mortale lungo l'autostrada A1, all'altezza del casello di Reggio Emilia. Per cause in corso di accertamento un furgone e un autobus, che stavano procedendo entrambi in direzione Parma, sono venuti a contatto. La vittima è un.

tragico schianto furgone pullmanIncidente in A1 oggi Reggio Emilia: furgone tampona pullman di turisti, bolognese muore a 40 anni. Due i feriti - Reggio Emilia, 29 settembre 2025 – Incidente mortale in A1 questa mattina poco prima delle 10: u n furgone ha tamponato un pullman di turisti circa 200 metri prima del casello di Reggio Emilia. Secondo msn.com

tragico schianto furgone pullmanIncidente Reggio Emilia, furgone tampona pullman di turisti francesi in autostrada: «Un morto e due feriti» - A perdere la vita è stato l'autista del furgone, un 40enne della provincia di Bologna: a bordo del bus turistico c'erano cinquanta passeggeri ... Come scrive corrieredibologna.corriere.it

