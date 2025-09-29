Tragico incidente in Italia | muore incinta di 8 mesi nel giorno del suo compleanno
Era un pomeriggio come tanti, uno di quelli in cui il cielo d’autunno si tinge di colori morbidi e la strada sembra una linea tranquilla che accompagna verso casa. Niente lasciava presagire che, di lì a poco, quel tratto di asfalto si sarebbe trasformato in teatro di una tragedia. Le ruote che scorrono, la musica accesa, i pensieri altrove: momenti ordinari che, all’improvviso, diventano l’ultima fotografia di una vita interrotta. In pochi istanti, il silenzio del paesaggio è stato spezzato dal fragore del metallo, dai vetri infranti e dal suono delle sirene che, come un grido, hanno annunciato la tragedia. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it
In questa notizia si parla di: tragico - incidente
Tragico incidente stradale: un morto e due feriti
Tragico incidente nella notte in Puglia. Scontro sulla Statale: muore una 33enne incinta, sei feriti tra cui un bimbo di 9 anni
Tragico incidente sul lavoro a Colleferro: Operaio muore cadendo da una piattaforma
Il tragico incidente stradale di ieri sera a Sala Consilina e’ avvenuto poco prima delle 20. In via Taverne, una Citroen C3, guidata da una donna di 43 anni, e uno scooter, con a bordo due ragazzi di 16 anni, si sono scontrati richiedendo l'intervento immediato d - facebook.com Vai su Facebook
Non si tratta di un tragico incidente, ma dell’ennesima dimostrazione che a #Gaza non esiste alcun luogo sicuro. Hussein è il tredicesimo collega del nostro team ucciso dall’inizio della guerra. Siamo indignati! #StopGenocidio - X Vai su X
Tragico schianto auto-moto a Villaricca, Mario muore dopo l'impatto - Un terribile incidente è avvenuto attorno alle 19 circa a Villaricca, su Corso Italia all’altezza del civico 280. Come scrive internapoli.it
Tragico incidente stradale: ciclista muore dopo lo scontro con un furgone - Secondo una prima ricostruzione, il ciclista stava percorrendo la strada in sella alla sua bicicletta quando, improvvisamente, un cinghiale è comparso sulla carreggiata. Scrive zoom24.it