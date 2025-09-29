Era un pomeriggio come tanti, uno di quelli in cui il cielo d’autunno si tinge di colori morbidi e la strada sembra una linea tranquilla che accompagna verso casa. Niente lasciava presagire che, di lì a poco, quel tratto di asfalto si sarebbe trasformato in teatro di una tragedia. Le ruote che scorrono, la musica accesa, i pensieri altrove: momenti ordinari che, all’improvviso, diventano l’ultima fotografia di una vita interrotta. In pochi istanti, il silenzio del paesaggio è stato spezzato dal fragore del metallo, dai vetri infranti e dal suono delle sirene che, come un grido, hanno annunciato la tragedia. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - Tragico incidente in Italia: muore incinta di 8 mesi nel giorno del suo compleanno