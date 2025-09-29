Tragico incidente a Capodimonte Francesco muore in ospedale | aveva 61 anni
Dopo l’omicidio avvenuto ieri, domenica 28 settembre, in cui ha perso la vita il 33enne Umberto Russo, già noto alle forze dell’ordine, Capodimonte è stata nuovamente teatro di un drammatico episodio. Nella mattinata di oggi, lunedì 29 settembre, si è verificato un grave . L'articolo Teleclubitalia. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it
In questa notizia si parla di: tragico - incidente
Tragico incidente stradale: un morto e due feriti
Tragico incidente nella notte in Puglia. Scontro sulla Statale: muore una 33enne incinta, sei feriti tra cui un bimbo di 9 anni
Tragico incidente sul lavoro a Colleferro: Operaio muore cadendo da una piattaforma
Tragico incidente sulla Montenero-San Salvo: perde la vita 25enne incinta - facebook.com Vai su Facebook
Grave incidente a Napoli: morto un 61enne - Dopo l’omicidio avvenuto ieri in cui ha perso la vita il trentatreenne Umberto Russo già noto alle forze dell’ordine, ... Secondo msn.com