Tragico frontale a Clusane | muore 57enne di Iseo
Un drammatico incidente stradale è costato la vita a un uomo di 57 anni, residente a Iseo. Il frontale è avvenuto nel primo pomeriggio di lunedì a Clusane, lungo via Risorgimento.Erano circa le 14 quando due auto si sono scontrate frontalmente per cause ancora in fase di accertamento. L’impatto è. 🔗 Leggi su Bresciatoday.it
Frontale tra due auto a Clusane: una vittima