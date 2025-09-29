Tragico frontale a Clusane | muore 57enne di Iseo

Bresciatoday.it | 29 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Un drammatico incidente stradale è costato la vita a un uomo di 57 anni, residente a Iseo. Il frontale è avvenuto nel primo pomeriggio di lunedì a Clusane, lungo via Risorgimento.Erano circa le 14 quando due auto si sono scontrate frontalmente per cause ancora in fase di accertamento. L’impatto è. 🔗 Leggi su Bresciatoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: tragico - frontale

Pegognaga, tragico incidente: motociclista perde la vita in uno scontro frontale con un trattore

Tragico incidente a Cividate Camuno: muore 63enne in uno scontro frontale con una bisarca

Tragico incidente stradale a Villafranca, muore ragazzo di 18 anni: scontro frontale con la sua moto

tragico frontale clusane muoreFrontale tra due auto a Clusane: una vittima - La pubblicità è fondamentale per sostenere il nostro lavoro e permetterci di offrirti un giornalismo di qualità. Riporta giornaledibrescia.it

Cerca Video su questo argomento: Tragico Frontale Clusane Muore