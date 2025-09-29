Tragedia tra San Salvo e Montenero | muore una giovane donna incinta inutili i soccorsi

29 set 2025

Una giovane donna incinta e il bambino che portava in grembo hanno perso la vita in un drammatico incidente stradale avvenuto nel pomeriggio di ieri, domenica 29 settembre, a Montenero di Bisaccia, in contrada San Biase, lungo la Provinciale 55 che collega San Salvo con il centro molisano.Poco. 🔗 Leggi su Chietitoday.it

tragedia san salvo monteneroTragedia a Montenero di Bisaccia: muore a 25 anni in un incidente, era incinta all’ottavo mese - La Golf si è ribaltata sulla provinciale 55, parallela della Chiatalonga. Si legge su primonumero.it

tragedia san salvo monteneroLa tragedia nel giorno del compleanno, Ilaria muore insieme al bimbo che aspettava - Incinta all’ottavo mese, ha perso la vita in un terribile incidente sulla Provinciale 55. rainews.it scrive

