Tragedia sulle montagne a Frassinere di Condove | Rocco Mischinelli morto per un malore mentre va a funghi
Una terribile tragedia è avvenuta nel pomeriggio di ieri, domenica 28 settembre 2025, sulle alture di Condove. Rocco Mischinelli, 61enne residente in paese, è morto per un malore mentre stava andando a funghi nei boschi di borgata Valgravio, in frazione Frassinere. I sanitari del 118 Azienda Zero. 🔗 Leggi su Torinotoday.it
In questa notizia si parla di: tragedia - montagne
Escursionista francese muore precipitando per 100 metri in un canalone: la tragedia sulle montagne del Piemonte
Tragedia sulle montagne di Teglio: malore fatale per un escursionista
Ennesima tragedia sulle montagne del Verbano Cusio Ossola. Il corpo di un uomo recuperato con l'intervento dell'elicottero Drago decollato da Malpensa - facebook.com Vai su Facebook
Tragedia sulle montagne di Condove: uomo morto per un malore mentre va a funghi - Una terribile tragedia è avvenuta nel pomeriggio di ieri, domenica 28 settembre 2025, sulle alture di Condove. Segnala torinotoday.it
TRAGEDIA IN VALSUSA: MALORE IMPROVVISO, ADDIO A ROCCO MISCHINELLI - Un uomo residente in paese è morto per arresto cardiaco: stava camminando per i sentieri a cercare fung ... Segnala valsusaoggi.it