Tragedia sulle montagne a Frassinere di Condove | Rocco Mischinelli morto per un malore mentre va a funghi

Una terribile tragedia è avvenuta nel pomeriggio di ieri, domenica 28 settembre 2025, sulle alture di Condove. Rocco Mischinelli, 61enne residente in paese, è morto per un malore mentre stava andando a funghi nei boschi di borgata Valgravio, in frazione Frassinere. I sanitari del 118 Azienda Zero. 🔗 Leggi su Torinotoday.it