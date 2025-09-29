Tragedia sulla provinciale auto si schianta | muore mamma incinta di 8 mesi

Un pomeriggio che doveva trascorrere come tanti altri si è trasformato in una tragedia. Una giovane donna di appena 25 anni, incinta all’ottavo mese, ha perso la vita in un incidente stradale che ha lasciato sgomento un intero territorio. Con lei, a bordo della stessa auto, c’erano altre due persone che, seppur ferite, non si trovano in pericolo di vita. La notizia ha rapidamente fatto il giro della comunità, generando dolore e incredulità. >> “Chiamate un’ambulanza”. Crolla sul palco esanime, choc al concerto della famosa cantante: le sue condizioni Secondo le prime ricostruzioni, l’auto su cui viaggiavano i tre occupanti si sarebbe ribaltata dopo una serie di urti. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it