Tragedia sfiorata nel Lecchese | il grande masso caduto sulla ferrovia e poi in strada è stato rimosso

Un enorme masso è precipitato nel primo pomeriggio di domenica sulla ferrovia e sulla strada tra Lecco e Abbadia Lariana, in un punto in cui fortunatamente non transitavano auto. Al passaggio, però, il treno 2824 partito da Milano Centrale e diretto a Tirano ha urtato i detriti caduti sui binari. Il macchinista ha azionato il freno di emergenza, ma l’impatto ha causato lo svio del primo carrello della carrozza di testa. Nessun ferito tra passeggeri e personale, che sono stati fatti scendere in sicurezza con l’aiuto dei vigili del fuoco. Il masso è stato poi stato rimosso. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it © Tgcom24.mediaset.it - Tragedia sfiorata nel Lecchese: il grande masso caduto sulla ferrovia e poi in strada è stato rimosso

In questa notizia si parla di: tragedia - sfiorata

Palinuro, sfiorata la tragedia in mare: madre e figlio salvati dai bagnini nonostante la bandiera rossa

Paura al concerto dell’amatissima cantante: la tragedia sfiorata

Drammatico incidente, auto finisce in un giardino: tragedia sfiorata

askanews. . Tragedia sfiorata in Valassina. Domenica 28 settembre un enorme masso è precipitato colpendo le rotaie della ferrovia e fermandosi poi sulla Ss36 al km 55 nel territorio di Abbadia Lariana (Lecco). - facebook.com Vai su Facebook

? Lecco, tragedia sfiorata sulla ferrovia e la Statale 36: ''Siamo stati fortunati'' http://dlvr.it/TNLWCV #Lecco #Tragedia #Ferrovia #Statale36 #Notizie - X Vai su X

Grande masso sulla ferrovia Milano-Lecco-Tirano e sulla strada, sfiorata la tragedia - Poteva trasformarsi una tragedia quale che è accaduta nel primo pomeriggio nel Lecchese quando un grande masso è precipitato prima sulla ferrovia, poi sulla ... Scrive msn.com

Strage sfiorata a Lecco: grosso masso precipita su binari e strada statale - Non ci sono state conseguenze per i passeggeri del treno né per il personale di bordo e tutti sono stati evacuati grazie all'assistenza dei Vigili del Fuoco ... Secondo msn.com