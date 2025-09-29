Sono gli attimi prima del naufragio del Bayesian l'ultima cosa che Angela Bacares, la moglie del magnate britannico Mike Lynch, una delle 7 vittime, ricorda. E di essersi svegliata "perché - racconta - ho sentito la barca muoversi, mio marito mi ha chiesto che ore fossero e ho risposto che erano le 4.03-4.04". E' un racconto drammatico e sofferto, quello della donna ai magistrati di Termini Imerese. Dice di aver sentito un rumore, in quegli istanti nelle acque di Porticello nel Palermitano. Decide di uscire dalla stanza, mentre il marito resta a dormire e la figlia Hannah - altra vittima - riposava nella camera accanto. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

© Tgcom24.mediaset.it - Tragedia del Bayesian, la moglie di Mike Lynch: "Il capitano mi disse che non saremmo affondati"