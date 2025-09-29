Tragedia al porto di Civitavecchia | cuoco di bordo trovato senza vita in mare

Civitavecchia, 29 settembre 2025 – Un uomo di 50 anni è morto la scorsa notte in circostanze tragiche al porto di Civitavecchia. La vittima lavorava come cuoco a bordo di uno yacht charter a vela e motore ormeggiato nello scalo laziale. Secondo una prima ricostruzione l’uomo, nel salire sulla passerella dell’imbarcazione sarebbe scivolato battendo la testa sulla banchina in cemento per poi cadere in acqua. Nessuno, a quanto risulterebbe, si sarebbe accorto dell’incidente. Il corpo sarebbe stato notato soltanto nella mattinata successiva dal comandante di un rimorchiatore, per poi dare l’allarme vedendolo galleggiare vicino a un parapetto del porto. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it