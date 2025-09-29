Tragedia a Valle Cannobina | precipita in un dirupo e muore

Tragedia a Valle Cannobina, Comune della Val Cannobina nel Vco. Un uomo di 76 anni è precipitato in un dirupo ed è morto.Sul posto i soccorsi del 118, che non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso. È successo ieri, domenica 28 settembre, nel tardo pomeriggio. su. 🔗 Leggi su Novaratoday.it

