ABBONATI A DAYITALIANEWS Lo schianto nella notte. Nella notte tra sabato 27 e domenica 28 settembre 2025, un tragico incidente si è verificato lungo la strada provinciale 2, nel territorio di Pavia. Uno scooter Yamaha T-Max è finito contro una rotonda e il conducente, Giulio Di Micco, 60 anni, è stato sbalzato dalla sella terminando la corsa contro il guard-rail. I soccorsi e il decesso. Sul luogo dell’impatto sono intervenuti immediatamente la polizia locale e i sanitari del 118 inviati dall’Areu Lombardia. L’uomo è stato trasportato d’urgenza al Policlinico San Matteo di Pavia, dove è stato ricoverato in rianimazione con gravi traumi al torace e all’addome. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com

© Dayitalianews.com - Tragedia a Pavia, addio a Giulio Di Micco, ex poliziotto: era da poco in pensione