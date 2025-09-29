Tragedia a Paderno d' Adda | giovane si lancia dal ponte San Michele corpo avvistato nell' Adda

Un'altra tragedia si è consumata nel pomeriggio di lunedì 29 settembre a Paderno d'Adda. Un giovane si sarebbe lanciato dal ponte San Michele intorno alle 14, nonostante alcuni passanti avessero tentato di dissuaderlo dal compiere l'estremo gesto. Il corpo sarebbe stato successivamente avvistato. 🔗 Leggi su Leccotoday.it

Tragedia nell'Adda: giovane si butta dal ponte di Paderno, ritrovato il corpo senza vita

Paderno e Brivio, due comunità in lutto per la morte di Giorgia e Milena. Fiori sul luogo della tragedia

Alluvione, danni e disagi a Paderno Dugnano e in tutta la zona; un’altra tragedia nel Villoresi | ANTEPRIMA

tragedia paderno d addaTragedia nell'Adda: giovane si butta dal ponte di Paderno, ritrovato il corpo senza vita - Il corpo senza vita di un ragazzo di soli 20 anni è stato recuperato da vigili del fuoco e soccorritori nel primo pomeriggio di og ... Segnala leccotoday.it

tragedia paderno d addaPaderno d’Adda in lacrime: folla ai funerali delle due 21enni travolte e uccise a Brivio - Grande commozione a Paderno d’Adda per i funerali di Milena e Giorgia, le due 21enni travolte a Brivio. monza-news.it scrive

