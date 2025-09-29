Tragedia a Paderno d' Adda | giovane si lancia dal ponte San Michele corpo avvistato nell' Adda
Un'altra tragedia si è consumata nel pomeriggio di lunedì 29 settembre a Paderno d'Adda. Un giovane si sarebbe lanciato dal ponte San Michele intorno alle 14, nonostante alcuni passanti avessero tentato di dissuaderlo dal compiere l'estremo gesto. Il corpo sarebbe stato successivamente avvistato. 🔗 Leggi su Leccotoday.it
In questa notizia si parla di: tragedia - paderno
Tragedia nell'Adda: giovane si butta dal ponte di Paderno, ritrovato il corpo senza vita
Paderno e Brivio, due comunità in lutto per la morte di Giorgia e Milena. Fiori sul luogo della tragedia
Alluvione, danni e disagi a Paderno Dugnano e in tutta la zona; un’altra tragedia nel Villoresi | ANTEPRIMA
Monza-News.it. . Tragedia lungo il Canale Villoresi tra Paderno e Limbiate: nella serata di martedì è stato ritrovato il corpo senza vita di una donna di 78 anni. Sul posto vigili del fuoco, Polizia locale e sanitari. Ritrovata anche una bicicletta vicino alle sponde - facebook.com Vai su Facebook
#NEWS - Le due vittime della tragedia di #Brivio sono #MilenaMarangon e #GiorgiaCagliani. La ragazza sopravvissuta è una coetanea residente in un vicino centro della #Brianza lecchese, trovata sotto shock dai primi soccorritori. Il conducente del mezzo inv - X Vai su X
Tragedia nell'Adda: giovane si butta dal ponte di Paderno, ritrovato il corpo senza vita - Il corpo senza vita di un ragazzo di soli 20 anni è stato recuperato da vigili del fuoco e soccorritori nel primo pomeriggio di og ... Segnala leccotoday.it
Paderno d’Adda in lacrime: folla ai funerali delle due 21enni travolte e uccise a Brivio - Grande commozione a Paderno d’Adda per i funerali di Milena e Giorgia, le due 21enni travolte a Brivio. monza-news.it scrive