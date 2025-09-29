Tragedia a Opera un lavoratore di 65 anni trovato morto in un’officina

Il ritrovamento. Nel primo pomeriggio di oggi, lunedì 29 settembre, un operaio di 65 anni è stato rinvenuto privo di vita all'interno di un'autofficina di Opera, in provincia di Milano. Il corpo è stato scoperto da alcuni colleghi che lo hanno trovato disteso sul pavimento, ai piedi di una scala. Sono stati loro a dare immediatamente l'allarme chiamando i soccorsi. L'intervento dei soccorritori. L'allarme è scattato poco dopo le 15. Sul posto sono arrivati in breve tempo i sanitari del 118, supportati anche da un elisoccorso, insieme ai carabinieri della Compagnia di San Donato Milanese e alla Polizia locale.

