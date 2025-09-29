Tragedia a Modena | pedone investito e ucciso sulla tangenziale sud

L'incidente nella serata di domenica. La serata di domenica 28 settembre si è trasformata in tragedia sulla tangenziale sud Quasimodo di Modena. Poco dopo le 22, nei pressi della Motorizzazione Civile, un pedone è stato travolto da un'auto in transito perdendo la vita, nonostante il pronto intervento dei soccorritori. La dinamica dell'impatto. Secondo una prima ricostruzione, ancora in fase di verifica, la vittima stava attraversando la carreggiata quando è stata centrata in pieno dal veicolo. L'urto, di estrema violenza, ha scagliato il corpo a diversi metri di distanza dal punto dell'impatto.

