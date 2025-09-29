Traffico Roma del 29-09-2025 ore 19 | 30

Luceverde Roma Bentrovati sul tratto Urbano della A24 Roma Teramo per un incidente coda in uscita dalla capitale da via Fiorentini a Tor Cervara in direzione quindi del raccordo anulare sempre per incidente su via Pontina chiuso l'ingresso lungo la carreggiata esterna del raccordo anulare Ci sono code a partire da Tor de' Cenci in direzione della capitale Andiamo su via del Foro Italico tratto della tangenziale code per traffico tra viale di Tor di Quinto via Salaria in direzione di San Giovanni lavori Questa notte nella galleria della Nuova Circonvallazione interna dalle 22 chiusa in direzione di San Giovanni tutto il traffico proveniente dalla Salaria Sara deviato lungo via della Batteria Nomentana la riapertura è prevista per le 6 di domani mattina e da oggi è fino al 5 ottobre chiusa la metro C lo stop Si rende necessario per consentire lavori alla tratta San Giovanni porta metronia Colosseo e quindi all'interscambio con la linea B previste comunque corse con autobus sostitutive ma per i dettagli di queste di altre notizie potete consultare il sito bene tutto Grazie per l'attenzione un servizio a cura della c e della polizia locale di Roma Capitale https:storage. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

