Traffico impazzito la strada record di Como dove per fare 1 km in auto ci vogliono 40 minuti
Il maltempo non ha aiutato, ma in via Bellinzona la situazione traffico sembra ormai cronica. Sabato pomeriggio, tra Iperal e Largo Spluga, ci sono voluti poco meno di 40 minuti per percorrere appena 1,2 chilometri: partenza alle 17.42, arrivo alle 18.13.A piedi, quando possibile, ci si arrangia. 🔗 Leggi su Quicomo.it
Traffico, liti e violenze. "Strade sempre più affollate e complesse" - Lo dicono i numeri rilevati da più osservatori, analisti ed enti che si occupano di sicurezza. Da gazzetta.it
Traffico record sulla Statale 36: quasi 700mila auto veicoli in sei giorni - Lecco, 25 luglio 2025 – Quasi 700mila veicoli in transito sulla Statale 36 in soli sei giorni. Si legge su ilgiorno.it