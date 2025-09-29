Traffico impazzito la strada record di Como dove per fare 1 km in auto ci vogliono 40 minuti

Quicomo.it | 29 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il maltempo non ha aiutato, ma in via Bellinzona la situazione traffico sembra ormai cronica. Sabato pomeriggio, tra Iperal e Largo Spluga, ci sono voluti poco meno di 40 minuti per percorrere appena 1,2 chilometri: partenza alle 17.42, arrivo alle 18.13.A piedi, quando possibile, ci si arrangia. 🔗 Leggi su Quicomo.it

