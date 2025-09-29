Traffico e cantieri del tram Arcoveggio in tilt La rabbia dei residenti | Non viviamo più

Ilrestodelcarlino.it | 29 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Bologna, 29 settembre 2025 – L’orario più caldo è la mattina. Bologna si sveglia e si mette in moto per andare al lavoro, mentre i ragazzi entrano in classe. “Ormai non basta più partire con 40 minuti di anticipo: occorre un’ora, anche un’ora e mezzo – assicura Monica Donati, che vive nel cuore del Navile –. Sono nera e sono stata costretta ad abbandonare la macchina. Eppure io devo timbrare il cartellino, altrimenti per un minuto diventa assenza ingiustificata: forse il sindaco ignora questi problemi?”. In Corticella il traffico a dirla tutta è un inferno anche all’ora di pranzo, quando c’è l’uscita da scuola. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

traffico e cantieri del tram arcoveggio in tilt la rabbia dei residenti non viviamo pi249

© Ilrestodelcarlino.it - Traffico e cantieri del tram, Arcoveggio in tilt. La rabbia dei residenti: “Non viviamo più”

In questa notizia si parla di: traffico - cantieri

Cantieri, l’autunno caldo del traffico. Il Comune vara il piano ’viali liberi’. Agenti in strada e guerra alle infrazioni

Sestesi nell’ingorgo dei cantieri: "Trenta a settimana, traffico in tilt"

Cantieri e traffico, ira del sindaco di Bagno a Ripoli: “Per entrare a Firenze ci vogliono 50 minuti”

traffico cantieri tram arcoveggioTraffico e cantieri del tram, Arcoveggio in tilt. La rabbia dei residenti: “Non viviamo più” - Stanzani (Forza Italia): “Il Comune di Bologna ha sbagliato tutto, ma chiede ai cittadini di portare pazienza” ... Scrive ilrestodelcarlino.it

Bus resta incastrato mentre fa manovra: traffico in tilt in via Corticella per i cantieri del tram - Un’altra mattina di (ordinaria) follia e soprattutto di disagi per i guidatori bolognesi a causa dei cantieri del tram. Come scrive ilrestodelcarlino.it

Cerca Video su questo argomento: Traffico Cantieri Tram Arcoveggio