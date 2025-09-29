Bologna, 29 settembre 2025 – L’orario più caldo è la mattina. Bologna si sveglia e si mette in moto per andare al lavoro, mentre i ragazzi entrano in classe. “Ormai non basta più partire con 40 minuti di anticipo: occorre un’ora, anche un’ora e mezzo – assicura Monica Donati, che vive nel cuore del Navile –. Sono nera e sono stata costretta ad abbandonare la macchina. Eppure io devo timbrare il cartellino, altrimenti per un minuto diventa assenza ingiustificata: forse il sindaco ignora questi problemi?”. In Corticella il traffico a dirla tutta è un inferno anche all’ora di pranzo, quando c’è l’uscita da scuola. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Traffico e cantieri del tram, Arcoveggio in tilt. La rabbia dei residenti: “Non viviamo più”