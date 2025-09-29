Tradito dal nervosismo al valico | arrestato ricercato svizzero per furto

Troppo nervoso e questo non è passato inosservato. Durante un controllo di routine al confine di Bizzarone, i militari della guardia di finanza di Ponte Chiasso hanno arrestato un cittadino svizzero, classe 1964, su cui pendeva un ordine di carcerazione per furto. L’uomo, che viaggiava a bordo di. 🔗 Leggi su Quicomo.it

In questa notizia si parla di: tradito - nervosismo

Fermato al casello dell’A14, tradito dal nervosismo: a bordo 370 grammi di droga

Maxi sequestro di droga e fuochi d'artificio a Lecce, 33enne pieno di contati nei guai: tradito dal nervosismo

Tradito dal nervosismo, fermato per controllo: trovati 17 chili di artifizi pirotecnici

Lorenzo viene tradito dal dritto nei momenti decisivi, perde la quinta finale consecutiva e chiude in lacrime una serata crudele. Torino, in ogni caso, è sempre più vicina: scavalcato de Minaur al numero 7 della Race, il vantaggio su Aliassime è di oltre 500 punt - facebook.com Vai su Facebook

«Ha qualcosa da dichiarare?» Doveva scontare un 1 anno e 8 mesi di carcere - Uno svizzero ha tradito un certo nervosismo durante un controllo in dogana. Riporta tio.ch

Como, tradito dal nervosismo durante un controllo: in auto trovato un barattolo pieno di dosi di cocaina - Como, 30 agosto 2025 – È stato fermato per un normale controllo stradale, ma in auto gli sono state trovate svariate dosi di cocaina e per questo è stato arrestato. ilgiorno.it scrive