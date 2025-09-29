Tra un mese torna l' ora solare | ecco quando scatta il cambio di orario

Cambio dell'ora: ci siamo quasi. Nel 2024 l'ora solare tornerà nella notte tra sabato 26 e domenica 27 ottobre quando bisognerà spostare le lancette degli orologi indietro di un'ora, dalle tre alle due. Il risultato sarà inevitabilmente un'ora di luce di più al mattino, mentre di sera farà buio. 🔗 Leggi su Quicomo.it