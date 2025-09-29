L a Milano Fashion Week dedicata alle collezioni Primavera-Estate 2026 si è chiusa con una serata che ha superato il confine della moda per entrare nel territorio della memoria. Nel cortile della Pinacoteca di Brera è andata in scena l’ultima collezione firmata da Giorgio Armani, un tributo che ha intrecciato l’anniversario dei cinquant’anni della maison con il commosso ricordo del suo fondatore, scomparso lo scorso 4 settembre. Giorgio Armani PE2026. guarda le foto L’eredità stilistica di Armani, tra Milano e Pantelleria. La collezione Primavera-Estate 2026 si muove tra due poli simbolici: Milano, città della modernità e del lavoro, e Pantelleria, rifugio di natura e contrasti. 🔗 Leggi su Iodonna.it

Tra Milano e Pantelleria, l'ultimo viaggio dello stilista nella moda e nell'eleganza: 127 look che raccontano mezzo secolo di stile