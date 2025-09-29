Tra Marc Marquez e Valentino Rossi manca ancora l' ultima parola
Il Gran Premio di Misano per la MotoGP è sempre un appuntamento speciale per i piloti italiani: si corre nel cuore della Romagna (intesa come regione storica: ufficialmente è il GP di San Marino), ossia la regione che ha regalato al motociclismo italiano i suoi campioni più grandi, di cui capostipite è Valentino Rossi, nato nel piccolo comune di Tavullia, in provincia di Pesaro e al confine con l’Emilia-Romagna. È qui, a Misano, che il 13 settembre, durante la sprint race, succede qualcosa di speciale. A quattro giri dalla fine Marc Márquez, fino ad allora in testa alla sprint e avviato verso l’ennesima vittoria della sua trionfale stagione, cade e butta via la gara. 🔗 Leggi su Ultimouomo.com
In questa notizia si parla di: marc - marquez
In Repubblica Ceca domina ancora Marc Marquez
MotoGP, Marc Marquez e “Il Sorpasso” ai danni di Valentino Rossi. Può vincere più del Dottore?
Marc Marquez ribalta la MotoGP: ora cambia tutto
Pillola dal moto GP. Marc Marquez vince il suo nono titolo mondiale con Ducati, eguaglia cosi Valentino Rossi. Congratulazioni. #tuttipazzixlerosseferrariforeverwroooooom - facebook.com Vai su Facebook
Marc Marquez, nove titoli mondiali e due vite: "Ero il cannibale, ora sono in pace" - X Vai su X
Marquez supererà il record di mondiali di Valentino Rossi ma gli manca un vero rivale - Lo spagnolo, che in Giappone ha festeggiato il nono titolo in carriera eguagliando il rivale di sempre, è circondato da una solitudine difficilmente mutabile. Segnala msn.com
Marc Marquez vince il Mondiale e raggiunge Valentino Rossi. Bagnaia trionfa nel Gp del Giappone - "Congratulazioni a Marc si merita questo titolo", le parole di Francesco Bagnaia, che si complimenta con il compagno di squadra Marc Marquez, nuovo campione del mondo della classe MotoGp. Secondo corrieredellosport.it