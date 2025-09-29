Il Gran Premio di Misano per la MotoGP è sempre un appuntamento speciale per i piloti italiani: si corre nel cuore della Romagna (intesa come regione storica: ufficialmente è il GP di San Marino), ossia la regione che ha regalato al motociclismo italiano i suoi campioni più grandi, di cui capostipite è Valentino Rossi, nato nel piccolo comune di Tavullia, in provincia di Pesaro e al confine con l’Emilia-Romagna. È qui, a Misano, che il 13 settembre, durante la sprint race, succede qualcosa di speciale. A quattro giri dalla fine Marc Márquez, fino ad allora in testa alla sprint e avviato verso l’ennesima vittoria della sua trionfale stagione, cade e butta via la gara. 🔗 Leggi su Ultimouomo.com

© Ultimouomo.com - Tra Marc Marquez e Valentino Rossi manca ancora l'ultima parola