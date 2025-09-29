Tra l’Annunziata e la Piazzarola caduti 46 millimetri di pioggia in un’ora

E’ stata una mattinata di lavoro, ieri, per sistemare le attività e renderle di nuovo accessibili alla clientela, ma anche per la conta dei danni causati sabato sera dal nubifragio che si è abbattuto in particolare su Ascoli, Folignano e Maltignano con una violenza impressionante. Gran lavoro per i vigili del fuoco di Ascoli e Arquata. Diversi gli alberi spezzati o completamente abbattuti che oltre a bloccare la circolazione, in due casi, in via Cola d’Amatrice e via Torricella, hanno colpito le macchine parcheggiate nella zona sottostante. In via della Palude, frazione Campolungo, un’auto è rimasta bloccata da circa un metro d’acqua. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

