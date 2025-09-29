Tra chi organizza manifestazioni contro Stefano Bandecchi spiccano cognomi pesanti che ricordano il periodo più buio di Terni

29 set 2025

Nella seduta di oggi si doveva discutere di bilancio consolidato e questioni che riguardano l’amministrazione della nostra città, ovvero la vita concreta dei ternani. Invece, ci siamo ritrovati per l’ennesima volta a celebrare il falso moralismo e la strumentalizzazione politica di un’opposizione. 🔗 Leggi su Ternitoday.it

