Torturate e uccise dai narcos | migliaia in piazza per tre giovani a Buenos Aires Morte per il disinteresse dello Stato

Ci sono i volti e i nomi di Brenda del Castillo, Morena Verdi e Lara Gutiérrez sui cartelli delle migliaia di persone che sabato hanno manifestato a Buenos Aires per chiedere giustizia per il loro femminicidio. La marcia, che ha attraversato le strade della capitale e di altre città dell’Argentina, è stata indetta dai movimenti femministi per esigere verità e giustizia per le tre ragazze vittime di un delitto che sta scuotendo il Paese. “Siamo qui per loro e per ogni donna che non c’è più. Continuiamo a scendere in strada contro la violenza di genere, siamo una marea”, dice al Fatto Carla Martinez da plaza de Mayo, da dove il corteo è partito per raggiungere plaza del Congreso, dove hanno sede la Camera dei deputati e il Senato. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Torturate e uccise dai narcos: migliaia in piazza per tre giovani a Buenos Aires. “Morte per il disinteresse dello Stato”

