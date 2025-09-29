Torricelli positivo sulla nuova Juve | Contro l’Atalanta il migliore primo tempo da inizio stagione bisognava essere più spietati Va sistemata questa cosa ma la conferma di Tudor mi è piaciuta
Torricelli positivo sulla nuova Juve: tutte le dichiarazioni dell’ex calciatore bianconero su Tudor e non solo. Una leggenda bianconera promuove a pieni voti il nuovo corso. L’ex difensore Moreno Torricelli, intervenuto a Radio Bianconera, ha analizzato il momento della Juventus, mostrando grande fiducia nel lavoro di Igor Tudor e offrendo la sua ricetta per tornare a vincere, partendo da un aneddoto emozionante con la leggenda bianconera Alessandro Del Piero. DEL PIERO E TUDOR – «Con Del Piero sabato ci siamo salutati. Mi ha detto “finalmente vedo un giocatore vero”, ci siamo abbracciati. Tudor? Io contro l’Atalanta ho visto un grande primo tempo, il migliore da inizio stagione. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
