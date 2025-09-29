Torrice sagra dell' uva

Frosinonetoday.it | 29 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il 4 e il 5 ottobre torna l'appuntamento a Torrice con la sagra dell'uva per gli amanti del buon vino e non solo! Questa festa rappresenta un’occasione speciale per riscoprire le tradizioni enogastronomiche della Ciociaria, degustare vini locali e piatti tipici, oltre a vivere momenti di. 🔗 Leggi su Frosinonetoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: torrice - sagra

Torrice, successo per la quarta sagra dell'uva. Stasera l'elezione della miss - Grandi festeggiamenti per la quarta edizione della Sagra dell’uva, a cura dell’associazione culturale de I Viandanti con il patrocinio del Comune di Torrice. Riporta ilmessaggero.it

Elda Fiorentini e la Sagra dell’Uva di Cupramontana: a 95 anni vendemmia in carrozzina - CUPRAMONTANA C’è un filo invisibile che lega le mani di chi ha costruito la storia della Sagra dell’Uva con l’entusiasmo di chi oggi la rinnova. Come scrive corriereadriatico.it

Cerca Video su questo argomento: Torrice Sagra Uva