Torrice sagra dell' uva

Il 4 e il 5 ottobre torna l'appuntamento a Torrice con la sagra dell'uva per gli amanti del buon vino e non solo! Questa festa rappresenta un’occasione speciale per riscoprire le tradizioni enogastronomiche della Ciociaria, degustare vini locali e piatti tipici, oltre a vivere momenti di. 🔗 Leggi su Frosinonetoday.it