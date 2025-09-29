Torrevecchia | rapina alla stazione di servizio banditi in fuga con il bottino
Rapina a mano armata in una stazione di servizio di via di Torrevecchia, dove due banditi sono entrati in azione nella mattinata di lunedì 29 settembre. Poi la coppia è fuggita con il bottino, che ammontava a 4.100 euro.I malviventi - uno armato di pistola, entrambi con il casco a coprire il.
In questa notizia si parla di: torrevecchia - rapina
