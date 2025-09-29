Torre del Greco al via la Festa del Mare tra musica e magia

2anews.it | 29 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Tra musica, magia e spettacolo, sabato 4 e domenica 5 ottobre Torre del Greco celebra la “Festa del mare”. Due giorni dedicati all’oro blu. Sabato 4 e domenica 5 ottobre Torre del Greco celebra la “Festa del mare“, evento dedicato ad una delle risorse più importanti della città voluto dall’amministrazione comunale guidata dal sindaco Luigi . 🔗 Leggi su 2anews.it

torre del greco al via la festa del mare tra musica e magia

© 2anews.it - Torre del Greco, al via la “Festa del Mare” tra musica e magia

In questa notizia si parla di: torre - greco

Maxi Controlli della Polizia a Torre del Greco: 170 Persone Identificate e 10 Veicoli Bloccati

Scontri tra ultras a Torre del Greco: 22 misure cautelari per la rissa del 26 gennaio

Guerriglia tra tifosi a Torre del Greco: 22 misure cautelari eseguite dalla Polizia

torre greco via festaA Torre del Greco due giorni dedicati alla festa del mare - sabato 4 e domenica 5 ottobre Torre del Greco celebra la "Festa del mare", evento dedicato ad una delle risorse più importanti della città voluto dall'amministrazione ... Lo riporta ansa.it

torre greco via festaTorre del Greco, al via i lavori di riqualificazione in via Litoranea: cambia la viabilità - I provvedimenti resteranno in vigore per l’intera durata del cantiere, fino al completamento delle opere previste ... Scrive ilgazzettinovesuviano.com

Cerca Video su questo argomento: Torre Greco Via Festa