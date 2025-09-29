Tra musica, magia e spettacolo, sabato 4 e domenica 5 ottobre Torre del Greco celebra la “Festa del mare”. Due giorni dedicati all’oro blu. Sabato 4 e domenica 5 ottobre Torre del Greco celebra la “Festa del mare“, evento dedicato ad una delle risorse più importanti della città voluto dall’amministrazione comunale guidata dal sindaco Luigi . 🔗 Leggi su 2anews.it

© 2anews.it - Torre del Greco, al via la “Festa del Mare” tra musica e magia