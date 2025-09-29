Torneo Cois Domotek batte Mantova e sale sul terzo gradino del podio
La Domotek Volley ha chiuso la sua esperienza al Memorial Cois in Sardegna salendo sul terzo gradino del podio. Questo risultato rappresenta un ottimo modo per rodare uomini e mezzi in vista dell'imminente campionato di Serie A3.Nell'ultimo impegno della kermesse amichevole, la squadra amaranto. 🔗 Leggi su Today.it
Torneo Paolo Cois, la Domotek gioca in Sardegna: prevista la diretta streaming
Sarà tutta a marchio "Sardegna" la finalissima del Torneo Cois di Sarroch
Grazie alle vittorie per 3 a 0 su Gabbiano Mantova e 3 a 1 su Reggio Calabria, domani si sfideranno in finale per il secondo Torneo Cois Cus Cagliari e Sarlux Sarroch! Ci vediamo domani dalle h 17 con la finalina per il terzo e quarto posto!
Torneo Cois, Domotek cede il passo a Sarroch che passa in finale - L'impegno domenicale che chiuderà il torneo per gli amaranto si giocherà contro il Mantova, sconfitto dal Cus Cagliari, team che andrà a disputare invece la finalissima contro Sarroch.
Torneo Paolo Cois: la Domotek gioca in Sardegna, prevista la diretta streaming - Oggi, sabato 27 settembre 2025, va in scena la giornata delle semifinali della seconda edizione del Torneo.