Torneo Cois Domotek batte Mantova e sale sul terzo gradino del podio

Today.it | 29 set 2025

La Domotek Volley ha chiuso la sua esperienza al Memorial Cois in Sardegna salendo sul terzo gradino del podio. Questo risultato rappresenta un ottimo modo per rodare uomini e mezzi in vista dell'imminente campionato di Serie A3.Nell'ultimo impegno della kermesse amichevole, la squadra amaranto. 🔗 Leggi su Today.it

