Tornato in Italia nonostante l’espulsione | fermato durante un controllo a Biancavilla scatta l’arresto

Notizie.virgilio.it | 29 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Un marocchino di 23 anni è stato arrestato a Biancavilla per aver violato un provvedimento di espulsione. Fermato durante controlli di polizia. 🔗 Leggi su Notizie.virgilio.it

tornato in italia nonostante l8217espulsione fermato durante un controllo a biancavilla scatta l8217arresto

© Notizie.virgilio.it - Tornato in Italia nonostante l’espulsione: fermato durante un controllo a Biancavilla, scatta l’arresto

In questa notizia si parla di: tornato - italia

