Tornareccio Regina di Miele | chiusa con successo la 19esima edizione Si guarda già al ventennale

Grande successo per la 19esima edizione di Tornareccio Regina di Miele, la manifestazione che ha animato il centro storico del borgo abruzzese nel fine settimana, trasformandolo ancora una volta nella capitale del miele.Migliaia i visitatori che hanno affollato i vicoli del paese per partecipare. 🔗 Leggi su Chietitoday.it

