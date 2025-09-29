Torna su Rai 1 la serie incentrata sulla consulente non vedente del commissariato di Genova È in crisi nera ma troverà un po' di luce grazie al nuovo personaggio di Domenico E Liguori? 

29 set 2025

P er la gioia dei telespettatori, Blanca torna a farsi viva su Rai 1 con la terza stagione (da stasera alle 21.30). La consulente non vedente del commissariato di Genova se la dovrà vedere con nuove sfide personali. Prima di tutto con la perdita del cane Linneo. Dopo sei mesi dall’addio, Blanca non riesce a riprendersi, e il nuovo Cane 3 non sembra essere la scelta giusta per lei. Maria Chiara Giannetta: «Blanca mi ha insegnato a buttarmi nella vita» X Leggi anche › “Blanca 3”: tra suore scomparse e un nuovo amico a 4 zampe ritorna la serie poliziesca di Rai 1 La ragazza sta attraversando un periodo buio. 🔗 Leggi su Iodonna.it

