Torna Sicut Sagittae | nel cuore di Napoli la decima edizione della rassegna di musica antica
Si apre domenica 5 ottobre 2025 la decima edizione di Sicut Sagittae, la rassegna di musica antica che ha ritrovato la sua casa nel cuore del centro storico di Napoli, alla Domus Ars in via Santa Chiara. Un traguardo importante per l’iniziativa, prodotta e organizzata dalla Fondazione Il Canto di. 🔗 Leggi su Napolitoday.it
In questa notizia si parla di: torna - sicut
EVENTO - Sicut Sagittae, torna nel cuore di Napoli la rassegna di musica antica https://ift.tt/LMgyaDt - X Vai su X
15K views · 51 reactions | Oggi e domani al quartiere fieristico di Miggiano “Expo Sicut Oliva”, la due giorni dedicata all’ulivo e alla rinascita del Salento dopo la Xylella. Tavole rotonde, laboratori, degustazioni e mostre animeranno l’evento. https://www.trnews. - facebook.com Vai su Facebook
Torna Sicut Sagittae: nel cuore di Napoli, la decima edizione della rassegna di musica antica - Si apre domenica 5 ottobre 2025 la decima edizione di Sicut Sagittae, la rassegna di musica antica che ha ritrovato la sua casa nel cuore del centro storico di Napoli, alla Domus Ars in via Santa Chia ... Si legge su napolitoday.it
Napoli, Sicut Sagittae: torna nel cuore della città la Rassegna di Musica Antica. Decima Edizione con il maestro Rinaldo Alessandrini - Si apre domenica 5 ottobre 2025 la decima edizione di Sicut Sagittae, la rassegna di musica antica che ha ritrovato la sua casa nel ... Segnala sciscianonotizie.it