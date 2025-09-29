Torna Sicut Sagittae | nel cuore di Napoli la decima edizione della rassegna di musica antica

29 set 2025

Si apre domenica 5 ottobre 2025 la decima edizione di Sicut Sagittae, la rassegna di musica antica che ha ritrovato la sua casa nel cuore del centro storico di Napoli, alla Domus Ars in via Santa Chiara. Un traguardo importante per l’iniziativa, prodotta e organizzata dalla Fondazione Il Canto di. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

