Torna la movida violenta bottigliate e coltelli | feriti
Civitanova, 29 settembre 2025 – La stagione del Donoma, la discoteca in pieno centro a Civitanova, è ripartita nella serata tra sabato e ieri ed è già segnata da due episodi di violenza che sono avvenuti in tarda notte. E riaccendono le polemiche sulla movida in centro. Un giovane è stato colpito alla testa con una bottigliata e un altro invece ha raccontato alla polizia di essere stato accoltellato dopo aver preso le difese di un suo amico. È quanto accaduto nel giro di poco più di un’ora, l’altra notte, nei della discoteca del Donoma. Si tratta di due episodi distinti. Erano circa le 3.30 quando un ragazzo di 18 anni, civitanovese, ha allertato i soccorsi. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
