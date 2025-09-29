Torna la Costa dei Trabocchi Bcc Half Marathon la mezza maratona su una delle piste ciclo-pedonali più belle d' Italia

La Costa dei Trabocchi Bcc Half Marathon, in programma il prossimo 26 ottobre, è molto più di una gara. Si può a buon diritto definirla “un’experience”, perché si corre lungo la Via Verde, una delle ciclopedonali più belle d’Italia, tutta lungo la costa adriatica. Non è quindi un caso se già in. 🔗 Leggi su Chietitoday.it

Torna l'appuntamento del Gal Costa dei Trabocchi - Un appuntamento che vuole essere un punto di riferimento per la sostenibilità ambientale per promuovere la Costa dei Trabocchi, attraverso i temi dell'arte, dello sport e del turismo: è la Art, Bike & ... Si legge su ansa.it

Turismo nautico, ecco la guida della Costa dei Trabocchi - Porti turistici, approdi, rimessaggi, distanze nautiche e tutti i consigli utili per apprezzare la Costa dei Trabocchi dal mare. Lo riporta ansa.it

