Torna la Costa dei Trabocchi Bcc Half Marathon la mezza maratona su una delle piste ciclo-pedonali più belle d' Italia

La Costa dei Trabocchi Bcc Half Marathon, in programma il prossimo 26 ottobre, è molto più di una gara. Si può a buon diritto definirla “un’experience”, perché si corre lungo la Via Verde, una delle ciclopedonali più belle d’Italia, tutta lungo la costa adriatica. Non è quindi un caso se già in. 🔗 Leggi su Chietitoday.it