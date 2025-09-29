Torna la Costa dei Trabocchi Bcc Half Marathon la mezza maratona su una delle piste ciclo-pedonali più belle d' Italia
La Costa dei Trabocchi Bcc Half Marathon, in programma il prossimo 26 ottobre, è molto più di una gara. Si può a buon diritto definirla “un’experience”, perché si corre lungo la Via Verde, una delle ciclopedonali più belle d’Italia, tutta lungo la costa adriatica. Non è quindi un caso se già in. 🔗 Leggi su Chietitoday.it
In questa notizia si parla di: torna - costa
Il Sicilia Express torna per l’esodo estivo a Palermo e Siracusa: quanto costa il biglietto e quali fermate fa
Il Sicilia Express torna per l’esodo estivo a Palermo e Siracusa: quanto costa il biglietto e quali fermate fa
Tragedia lungo la costa, bagnante perde la vita mentre torna verso la riva
La nave Costa Serena torna dopo un importante restyling con un itinerario unico di dieci giorni tra le città simbolo per chi ama l'Asia tra contemporaneità, storia, natura e sogno - X Vai su X
Giovedì in Musica – 25 Settembre Il dehor del Bistrò si riempie di note senza tempo: Salvador TNT torna a Cascina Costa Alta con i grandi classici anni ’70, ’80 e ’90 Un aperitivo speciale per salutare settembre con la giusta colonna sonora, immersi nel - facebook.com Vai su Facebook
Torna l'appuntamento del Gal Costa dei Trabocchi - Un appuntamento che vuole essere un punto di riferimento per la sostenibilità ambientale per promuovere la Costa dei Trabocchi, attraverso i temi dell'arte, dello sport e del turismo: è la Art, Bike & ... Si legge su ansa.it
Turismo nautico, ecco la guida della Costa dei Trabocchi - Porti turistici, approdi, rimessaggi, distanze nautiche e tutti i consigli utili per apprezzare la Costa dei Trabocchi dal mare. Lo riporta ansa.it